Capturan en España a presunto cabecilla de pandilla “Bagdad Santa Eduviges”

En un operativo de cooperación internacional entre autoridades panameñas y españolas, fue capturado en España, Valencia Escobar, alias “El Abogado”, presunto cabecilla de una estructura criminal vinculada al pandillerismo con operaciones en el sector de Santa Eduviges, en Tocumen.

La captura de “El Abogado” se hizo efectiva en la Plaza de Santa Ana, en Madrid Centro, por unidades de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, tras ser alertadas a través de los canales de Interpol sobre el interés de las autoridades panameñas en su ubicación, captura y posterior extradición.

El requerido figura como presunto líder de la pandilla “Bagdad Santa Eduviges”, organización que fue impactada mediante un operativo desarrollado el pasado viernes 22 de mayo en el corregimiento de Tocumen, donde fueron aprehendidas seis personas, entre ellas otro de los supuestos líderes de la estructura criminal, conocido con el alias de “Rungito”.