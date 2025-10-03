Cataratón en Azuero: 80 pacientes serán beneficiados este fin de semana

Una nueva megajornada de cirugías de cataratas se desarrollará del viernes 3 al domingo 5 octubre en el Hospital “Dr. Gustavo Nelson Collado”, de Chitré, con 80 pacientes que serán beneficiados y que han esperado mucho tiempo por una operación.

Para esta cataratón se han habilitado dos quirófanos en el Hospital de Chitré y se estima que hoy serán operados los primeros 25 pacientes, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Para el sábado 4 de octubre se tiene programado otros 25 y la jornada culminará el domingo 5 de octubre con 30 cirugías.

La mayoría de estas personas provienen de las provincias de Los Santos y Herrera, los cuales tienen más de seis meses esperando por una operación oftalmológica.

Previo a esta jornada, los beneficiados pasaron por un proceso de evaluación preoperatoria, que incluyó electrocardiogramas, laboratorios, radiografías, entre otros.

Las jornadas extraordinarias de reducción de mora quirúrgica se desarrollan a nivel nacional con la colaboración de equipos médicos procedentes de la ciudad capital, comprometidos en llevar atención oportuna y servicio de calidad a los asegurados.