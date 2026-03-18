Cedeño solicita a la Asamblea devolver a primer debate el proyecto de ley que reforma el derecho a réplica

El diputado Ernesto Cedeño solicitó, durante el periodo de incidencias de este miércoles 18 de marzo, al pleno de la Asamblea Nacional devolver a primer debate el Proyecto de Ley 391, el cual busca modificar el derecho a réplica.

El diputado proponente y miembro del Movimiento Otro Camino explicó que la decisión se tomó tras diversas reuniones con representantes de los gremios periodísticos; no obstante, aclaró que mantiene su postura sobre la necesidad de reformar el procedimiento.

“Yo sí creo —y se lo aseveré— en la Ley 22 de 2005 sobre el derecho a réplica para que, por ejemplo, la retractación tenga la misma relevancia con la que se presenta una información inexacta, equívoca, injuriosa o fuera de la veracidad. No iba a retirar el proyecto porque, inequívocamente, sí se debe modificar la ley; pero les manifesté que no teníamos ningún tipo de inconveniente en que se bajara a primer debate para que se les escuchara. Por eso, pido a la Presidencia de la Asamblea que haga los trámites administrativos para que mi proyecto sea devuelto a primer debate, si así los diputados están de acuerdo”, afirmó Cedeño durante su intervensión.

Al respecto, Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodistas, explicó que durante toda la semana se sostuvieron reuniones con los miembros de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y el proponente Ernesto Cedeño. El objetivo de estos encuentros fue solicitar la apertura de un diálogo con todos los sectores que permita expresar diversos puntos de vista sobre la iniciativa.

“Acogemos de manera positiva este acto del diputado Cedeño de solicitar el regreso a primer debate de este proyecto de ley, aunque nos mantenemos en la posición de que, para nosotros, es innecesario reformar el derecho a réplica en Panamá. Es una norma que existe hace más de 20 años y cumple con todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, manifestó Chávez.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE), Lorenzo González Palma, planteó que el objetivo debe ser claro: proteger los derechos ciudadanos sin debilitar la libertad de expresión.

“Desde el principio, nuestra posición como presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá ha sido muy firme. Consideramos que el derecho a réplica es una garantía válida en democracia, pero su regulación debe ser clara y equilibrada para no convertirse en un mecanismo de presión contra la prensa. Debe aplicarse únicamente ante información falsa o inexacta, no frente a opiniones o investigaciones sustentadas. Además, es fundamental respetar la autonomía editorial de los medios y evitar sanciones desproporcionadas. La decisión de reabrir el debate en la Asamblea Nacional es una oportunidad para corregir y construir una mejor ley, con la participación no solamente del CONAPE, sino también de todos los gremios periodísticos”, sostuvo el dirigente.