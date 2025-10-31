Nacionales

Cementerios municipales están listos para conmemoración el Día de los Difuntos

31 de octubre de 2025

Los ocho cementerios municipales del distrito capital se encuentran acondicionados y listos para recibir los deudos que acudirán este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, informó la Alcaldía de Panamá.

Los Cementerios Municipales de Concepción, El Chorrillo, Chilibre, Pacora, Juan Díaz, Pueblo Nuevo y Utivé abrirán sus puertas desde las 5:00 a.m., hasta las 4:30 p.m.

Durante toda la semana, personal de la Dirección de Servicios a la Comunidad realizó labores de limpieza, hidro lavado, pintura y remozamiento de los camposantos, por lo que solicita la colaboración para mantener el ornato.

La administración de Servicios Funerarios pide a las personas no colocar recipientes que retengan líquido o flores plásticas que acumulen agua, a fin de evitar que se conviertan en sitios para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

