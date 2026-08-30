Cierran el Parque Nacional Chagres por aumento del caudal del río

El Parque Nacional Chagres permanecerá cerrado preventivamente desde este domingo y hasta nuevo aviso debido al incremento en el caudal del río Chagres, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

La medida fue adoptada siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y busca proteger la vida y seguridad de visitantes y comunidades ubicadas en las riberas y áreas de influencia del río Chagres y el Lago Alajuela.

MiAMBIENTE informó que todos los sectores de esta zona se encuentran inhabilitados, incluidos sitios como La Cascada y La Playita. La disposición es de obligatorio cumplimiento para visitantes nacionales, extranjeros y operadores turísticos.

Mientras se mantengan las condiciones de riesgo, las autoridades exhortaron a la población a abstenerse de ingresar, navegar, bañarse o permanecer en las riberas del río Chagres, debido al peligro por la crecida del caudal y posibles corrientes repentinas.

SINAPROC y MiAMBIENTE mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones del área y determinarán cuándo existen las condiciones de seguridad necesarias para reabrir los accesos.