Colón registra 75 condenas por homicidios y tentativas durante 2026

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Colón, ha obtenido en lo que va de 2026 un total de 75 condenas por homicidio y tentativa de homicidio, cifra que equivale a más de siete sentencias condenatorias por mes en la provincia. A estas se suman otras 26 condenas dictadas en la jurisdicción penal de adolescentes por los mismos delitos.

Según un comunicado de la entidad, entre los casos resueltos este año sobresale una condena de 50 años de prisión por un hecho cometido en 2023 en perjuicio de un funcionario judicial, constituyendo una de las penas más altas impuestas en la provincia durante el período.

Del mismo modo, la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón mantiene a 306 personas formalmente vinculadas a proceso por estos delitos, de las cuales 92 se encuentran bajo la medida de detención provisional, ordenada por los jueces de garantías a solicitud de la Fiscalía en 2026, lo que representa cerca de tres de cada diez investigados.