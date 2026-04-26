Comisión de Salud de CONADIS visita centro de rehabilitación de la CSS

La Comisión de Salud del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS) realizó un recorrido por el Centro de Rehabilitación para el Trabajo y Readaptación Laboral de la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en iniciativas que mejoren la atención integral de las personas con discapacidad en Panamá.

La actividad fue organizada por la Oficina de Equiparación de Oportunidades (OEO), adscrita a la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al Asegurado. Durante el encuentro, la directora ejecutiva de esta dirección, Alexa Espino, dio la bienvenida a los participantes, quienes visitaron por primera vez el Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

El recorrido estuvo guiado por la directora nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, Dra. Elsa Granda Landucci, quien explicó que en el centro de rehabilitación se brinda atención integral con tecnología avanzada para apoyar la recuperación de trabajadores que han sufrido accidentes o enfermedades, facilitando su reintegración a la vida productiva.

La jefa del centro, Dra. Aurilena Hidalgo, junto con la coordinadora nacional de Terapia Ocupacional, Lcda. Liliana Baysa, presentaron las distintas áreas de servicio, equipos especializados y terapias innovadoras que permiten evaluar y mejorar las capacidades funcionales de los pacientes.

Por su parte, la jefa encargada de la OEO, Lcda. Nayarit León, subrayó la importancia del trabajo de la Comisión de Salud de CONADIS en la revisión de políticas nacionales: “Los avances logrados han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre instituciones, orientado a mejorar el acceso y la calidad de los servicios para las personas con discapacidad y sus familias”.

La jornada concluyó con un intercambio de ideas entre los participantes, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para mejorar la atención y la calidad de vida de la población con discapacidad.