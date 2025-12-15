$!Conadis revela que más de 781 mil panameños viven con discapacidad

Un reciente informe presentado por el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis) reveló que en Panamá más de 781 mil personas viven con algún tipo de discapacidad, una cifra que representa el 18% de la población.

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia y presidente de la junta directiva del Conadis, destacó la importancia de contar con datos actualizados y subrayó que esta información ofrece una base estadística sólida para el diseño de políticas públicas con verdadero sentido humano. “Esta realidad nos convoca a redoblar esfuerzos y nos permite tomar decisiones precisas para dirigir los recursos del Estado”, afirmó.

Por su parte, José Townshend, director de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), resaltó que el país tenía 18 años de deuda estadística en materia de discapacidad y que con esta datos se cumple un compromiso pendiente. Townshend añadió que ahora el desafío es transformar la información en acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, enfatizó que las instituciones involucradas trabajan guiadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Destacó que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y reducir cualquier brecha social.