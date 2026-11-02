Nacionales

Concejo Municipal de Tonosí formaliza cesión de terrenos para levantar el nuevo hospital del distrito

Concejo Municipal de Tonosí formaliza cesión de terrenos para levantar el nuevo hospital del distrito
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

El Concejo Municipal de Tonosí formalizó la “cesión en uso y administración” de terrenos municipales a favor de la Nación, a disposición del Ministerio de Salud (Minsa), para la construcción del nuevo Hospital de Tonosí.

La medida responde a las afectaciones que sufrió la actual instalación sanitaria a raíz del terremoto del pasado 9 de octubre.La decisión quedó formalizada mediante el Acuerdo Municipal No. 12-2026, del 30 de octubre de 2026, firmado por la directiva del Concejo, sancionado por el alcalde Aníbal Domínguez y publicado en la Gaceta Oficial este lunes 2 de noviembre.

El terreno cedido tiene una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados y corresponde al mismo espacio donde se ubica el actual hospital.La construcción del nuevo nosocomio representa una inversión total de B/. 30,449,999.99 y beneficiará a unas 9,000 personas del distrito.

Se estima que la obra estará concluida en un plazo de dos años, contado a partir de la emisión de la orden de proceder, mientras que el proyecto contempla además tres años de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo, informó en un comunicado el Minsa.

La nueva instalación contará con una amplia cartera de servicios, entre ellos urgencias, sala de parto, hospitalización, consulta externa de medicina general y especializada, pediatría, odontología y fisioterapia, además de laboratorio clínico, imagenología, farmacia y unidad de esterilización.

También dispondrá de áreas de docencia, salud pública, registro y estadísticas de salud e informática, así como residencia para médicos, casa materna y espacios administrativos, junto con áreas de apoyo indispensables como cocina, lavandería, almacén, control de vectores y servicios industriales.

Tags:
hospital
|
tonosí
|
terrenos
|
consejo municipal
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR