Creciente en el Cañón de Macho de Monte deja dos desaparecidos y 11 atrapados

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció que la tarde de este martes, 30 de septiembre, se registró una emergencia en el Cañón de Macho de Monte, ubicado en el corregimiento de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, mientras se realizaba una práctica de ascenso del “Curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña”.

Según el informe preliminar, en el sitio se encontraban 31 participantes y siete instructores, lo que sumaba un total de 38 personas.

Durante el desarrollo de la actividad se emitió una alerta ante el paulatino incremento del nivel hídrico y el riesgo inminente de una cabeza de agua; sin embargo, según el testimonio de uno de los instructores rescatados, quienes permanecían dentro del cañón no atendieron oportunamente la advertencia del personal de vigilancia desplegado en puntos estratégicos para monitorear el comportamiento del río.

Como consecuencia de este hecho, se reportó la desaparición de dos personas y la permanencia de aproximadamente 11 dentro de la hondonada, por lo que las fuerzas de rescate ejecutan maniobras de búsqueda y extracción bajo estrictos protocolos de seguridad.