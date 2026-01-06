Credenciales recomienda la ratificación de tres nuevos funcionarios

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó recomendar al Pleno Legislativo la ratificación de Luis Guillermo Raven Suárez, como miembro suplente ante la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); Nissim Antebi Chreim, como miembro de la Junta Directiva de la Agencia Panamá Pacífico, en representación de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón; y a Zulma Clobeth Guerra Mackenzie, como Gerente General de la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal de Barú.

Este fue el resultado de la primera reunión de la comisión presidida por la diputada Dana Castañeda, en la segunda legislatura del segundo periodo legislativo.