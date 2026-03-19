CSS anuncia el primer pago del beneficio permanente a pensionados y jubilados

La Caja de Seguro Social informó que los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales, durante la segunda quincena de abril de 2026, recibirán el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes.

De acuerdo con la CSS “este desembolso corresponde a un monto de B/. 50.00, conforme a lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024”.

Añadieron que “el beneficio está dirigido a todos los pensionados y jubilados de la institución que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de dicha ley, es decir, al 14 de junio de 2024.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: 513-1101 / 513-1102.