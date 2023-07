CSS asegura que dispensó más de 22 millones de medicamentos en 16 meses

Un total de 22 millones 657 mil 544 medicinas dispensó la Caja de Seguro Social a nivel nacional, entre el año 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, informó la institución durante un conversatorio abierto con periodistas de diferentes medios nacionales.

Destacan que los más de 22 millones de medicamentos dispensados contrastan sustancialmente con las 761 recetas que no pudieron entregarse en este mismo periodo.

Al contestar las preguntas de los periodistas, el director general Dr. Enrique Lau Cortés aseguró que la CSS implementa un nuevo proceso de adquisición para suplir las medicinas que no pudieron dispensarse, porque la intención es cumplir con el 100% de abastecimiento.

“En los registros que tenemos, 761 recetas no fueron satisfechas, porque el medicamento, o no estaba en esa unidad ejecutora, o no había existencia en los inventarios, y esto hay que corregirlo. Es inaceptable y nosotros tenemos como propósito darle el 100% de dispensación de los medicamentos a los pacientes”, dijo.

El director general recalcó que la institución compra medicinas por licitaciones públicas de precio único, que representan un proceso largo que puede tomar cerca de 180 días, pero con la metodología establecida en las leyes, denominada “desabastecimiento crítico”, ese periodo de 180 días se puede acortar a cerca de 20 días.

Agregó que en estos momentos hay un proceso de negociación con los proveedores para ampliar la metodología Medicsol, una alternativa funcional para que cuando un paciente no tenga el medicamento, la CSS le genera una receta, de entre las 100 medicinas de uso más común, y con su cédula pueda retirar el fármaco en los comercios adscritos al programa.

“Larguísimo y tedioso, son los procesos de compra de medicamentos en la Caja”, explicó. Sin embargo, enfatizó que “tenemos que resolverlos” y para eso, recomendó a los directivos de cada una de las unidades ejecutoras que busquen medicamentos sustitutos.

“No podemos darle excusa a la gente de que no podemos hacerle un procedimiento, porque no hay insumo o medicamento”, subrayó el director general.

“Yo ofrezco disculpas a la población asegurada, pero vamos a resolverles”, afirmó.

Asimismo, el directivo reconoció que hay que cambiar la norma legal que rige la compra de medicamentos, “porque no podemos continuar con una ley que tiene temas superados, como son la convocatoria a los proveedores y las notificaciones que deben ser personalmente; la tecnología superó eso”.

Lau Cortés estuvo acompañado por el director ejecutivo nacional de Finanzas y Administración, Félix Camargo; Ana Patricia Cuestas, directora nacional de Compras; el Dr. Eliécer Cortés, de la Comisión Nacional de Medicamentos; y Rigoberto Vargas, director nacional de Logística.