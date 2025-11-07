CSS invertirá B/. 84 millones en medicamentos para enfermedades crónicas y degenerativas

La inversión para la adquisición de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas ascenderá a B/. 84,615,549.03, informó la Caja de Seguro Social.

Con esta compra, la entidad busca garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos para estos tratamientos durante un período de 15 meses.

El pasado 31 de octubre se realizó la reunión de homologación correspondiente a la Licitación de Precio Único N.° 2025-1-10-01-08-SPU-000007. Participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, las cuales están interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en la licitación, que contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de estos medicamentos, según la necesidad y requerimientos de la entidad.

La institución reveló que el equipo técnico de la CSS evalúa las consultas presentadas y elaborará una adenda con las modificaciones al pliego de cargos. Agregó que la recepción de propuestas se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 10:00 a.m., de manera electrónica a través del portal Panamá Compra.