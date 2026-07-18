CSS realiza jornada de vacunación en varias provincias

La Caja de Seguro Social mantiene habilitados este sábado 18 de julio diversos puestos de vacunación en varias provincias del país, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas del esquema nacional.

Durante la jornada se aplicarán todas las vacunas correspondientes a menores de un año, mientras que los niños y adolescentes de 10 a 14 años podrán recibir las dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y Tdap.

Así mismo, los adultos mayores tendrán disponibles las vacunas contra sarampión y rubéola (MR), tétanos y difteria (TD), influenza, neumococo 20 y virus sincitial respiratorio (VSR). En el caso de las embarazadas, se aplicarán las vacunas contra VSR, influenza, TD y Tdap.

Los puestos estarán ubicados en Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Oeste, Colón y Herrera, en supermercados, centros comerciales y comunidades, en horarios que van hasta la 1:30 p.m., mientras que el punto de Soho Mall atenderá de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

La CSS reiteró el llamado a la población a acudir al puesto de vacunación más cercano y recordó que las vacunas son seguras, efectivas y contribuyen a proteger la salud de toda la comunidad.