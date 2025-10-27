Decomisan 500 paquetes con presunta droga en las últimas 72 horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 72 horas, se incautaron 506 paquetes con presunta droga y se aprehendieron a 569 personas, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “de estas aprehensiones, 347 fueron por oficio, 190 por faltas administrativas, 7 por microtráfico, 02 narcotráfico y 23 en flagrancia”.

Además, se realizaron 102 diligencias de allanamiento, se decomisaron 22 armas de fuego, 215 municiones, 5 vehículos y un semoviente fueron recuperados, agregaron de la PN.

En materia de tránsito se colocaron 3,061 boletas, de las cuales, 397 por exceso de velocidad, 208 por luces no adecuadas, 77 por licencias vencidas, 32 por embriaguez comprobada y 31 por hablar por celular. Se remolcaron 141 vehículos por diversas causas.