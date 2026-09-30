Decomisan dos armas de fuego tras persecución en Río Abajo

Dos armas de fuego calibre 9 mm, municiones y dos proveedores con capacidad para 32 municiones fueron decomisados durante un operativo en un callejón entre las calles 14 y 15, en Río Abajo, informó la Policía Nacional.

El procedimiento se registró luego de que unidades del Grupo de Acción Rápida (G.A.R.) detectaran a varios sujetos en actitud sospechosa. Al escuchar la voz de alto, los individuos huyeron y arrojaron varios objetos, detallaron las autoridades.

Tras verificar el área, los agentes localizaron las armas y demás indicios, que fueron remitidos a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.