Decomiso de arma y aprehensión en San Miguel

ML | Arma de fuego decomisada durante un operativo en San Miguel.
Redacción Web
07 de febrero de 2026

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional (PN) tras ser sorprendido portando un arma de fuego en el edificio Los 3 Reyes, en el sector de San Miguel, Calidonia.

Desde la entidad informaron que el individuo, de 20 años, fue interceptado por las unidades policiales al notarlo en actitud sospechosa, intentando darse a la fuga y arrojando un objeto. Al ser verificado, se constató que se trataba de un arma de fuego, un proveedor y municiones.

La Policía Nacional reitera su firme compromiso con la seguridad y el orden público, mediante la ejecución de operativos de prevención y control en todo el país, contribuyendo a la protección de la ciudadanía.

