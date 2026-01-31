Defensoría del Pueblo define agenda 2026 en reunión nacional

La Defensoría del Pueblo desarrolló la cuarta Reunión Anual de Directores Nacionales y Defensores Regionales, con el objetivo de evaluar los avances de gestión, fortalecer la coordinación interinstitucional y trazar la hoja de ruta del trabajo institucional para el año 2026.

La jornada inició con las palabras de la adjunta del Defensor del Pueblo, Clarissa Martínez, quien destacó la importancia de estos espacios estratégicos para la promoción y protección de los derechos humanos, así como para el fortalecimiento del trabajo articulado a nivel nacional.

Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, presentó los principales logros de la administración 2020-2026 y socializó los alcances de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que amplía y fortalece el alcance institucional de la Defensoría del Pueblo.

En el desarrollo de la reunión, el director de Cooperación Internacional, Jonathan Santana, expuso los avances y resultados alcanzados por la institución en el ámbito internacional. A su vez, el director de Atención Ciudadana, Diego Almanza, abordó el tema de la conmoción social, compartiendo experiencias aprendidas como insumos para fortalecer la respuesta institucional en contextos de alta sensibilidad social.

Por su parte, la directora de Relaciones Públicas, Yazmín Jiménez, presentó la evolución y el alcance mediático de la Defensoría del Pueblo, resaltando el posicionamiento institucional y el impacto de la comunicación en la promoción de los derechos humanos.

Asimismo, la directora de Mujer, Alessandra Chena, compartió los resultados del Plan de Trabajo Nacional para la Prevención y el Combate de la Violencia contra la Mujer 2025, junto con las experiencias aprendidas y acciones de impacto social.

La agenda concluyó con la presentación de la hoja de ruta institucional para 2026 y la socialización de las inspecciones programadas para este año, a cargo de Julio De Gracia, reafirmando el compromiso de fortalecer la presencia territorial y la defensa de los derechos humanos en todo el país.