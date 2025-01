Denuncian nuevas destituciones por persecución política, UDELAS responde a las acusaciones

La candidata a la rectoría y profesora de la Universidad Especializada de las América (UDELAS) Danysabel Caballero, recibió hoy lunes, 6 de enero de 2025, la resolución en la que se le comunica de su destitución como docente.

El abogado Javier Quintero afirma que las medidas tomadas en contra de cuatro miembros del Consejo Electoral Universitarios, 23 candidatos del claustro y dos aspirantes a la rectoría, en el último año, responden represarías por su participación en el proceso electoral del pasado de diciembre de 2023, donde resultó vencedora la profesora Gianna Ruedas.

“Lo último, es la notificación de la destitución a la profesora Danysabel, puesto que ganó en un concurso de cátedra desde hace más de 20 años y la razón única por la que se le destituye es por haber apoyado la candidatura de Gianna Ruedas y haberla acompañada el 2 de enero de 2024 a apersonarse a la instalaciones para asumir físicamente el cargo, para el cual fue proclamada, cosa que le impidieron los señores que hoy se mantienen en el poder”.

El jurista detalló que se ha actuado tanto en la vía penal, contencioso administrativo y la constitucional, donde se ha concedido una sentencia debidamente ejecutoriada de amparo de garantías constitucionales, lo que establece, con este veredicto, la configuración del delito de abuso de autoridad.

Por su parte, la profesora Caballero, luego de recibir la notificación, hizo un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al nuevo procurador de la Nación (Luis Carlos Gómez), a la procuradora de la Administración (Grettel Villalaz de Allen, y a la ministra de Educación (Lucy Molinar).

“En el 2024 más de 160 docentes, administrativos y estudiantes han sido vulnerados en su derecho al trabajo. No solamente enviados a consejos de disciplinas sino cambiados a puestos oprobiosos, no basados en la competencia ni en la preparación de cada uno de ellos. Esto que está pasando en Udelas es grave y no es un asunto para que quede entre cuatro y cinco; es un problema de orden nacional. Hay más de 160 familias pasando paramos porque ejercieron su derecho al sufragio, a escoger y a hablar”, dijo la docente.

El abogado de la docente, Manuel González, explicó que cumplirán con el debido proceso, por lo que se presentará una reconsideración ante el Consejo Académico en los próximo cinco días, un amparo de garantías constitucionales y de ser rechazada, la apelación se acudirá a la sala contencioso administrativa de la Corte Suprema.

“Es un proceso disciplinario que atenta contra normas del debido proceso legal y jurídico del país, contra una candidata a la rectoría y profesora catedrática con más de 25 años de servicios al Estado, que está siendo destituida por una persecución política, por manifestarse y salir en los medios de comunicación, y esto le puede pasar a cualquier persona si seguimos permitiendo el autoritarismo de la administración actual. Es un atentado contra la democracia y vamos a acudir a todas instancias legales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, para que se manifiesta lo antes posibles porque los afectados han perdido su sustento”, argumentó González.

Denuncian irregularidades

Otros profesores, administrativos y estudiantes denunciaron irregularidades dentro de la Universidad.“En la novena semana del primer semestre se me separó de manera arbitraria de mi grupo por haber apoyado a la profesora Gianna y haber participado en las manifestaciones ejerciendo mi legítimo derecho y hemos sido sustituidos, de un día para otro, por personas que no tiene el nivel académico. El nivel académico de Udelas está descendiendo de manera terrible u lamentable, por eso pedimos que la Corte Suprema no dilate más este proceso y se pronuncie”, denunció la profesora de español y lingüística Gabriela Rosas Iraçabal.

Por su parte, Marian Mudarra, administrativa con 11 años de servicio en la Universidad y quien ejerció como vicepresidente Consejo Estudiantil Universitario en las elecciones de diciembre de 2023, indicó “En mi caso se me sometió a un proceso disciplinario y nunca se me dio el derecho a la defensa. Pasaron de una separación del cargo a un proceso disciplinario directo de destitución. Además, que nos están destituyendo, no están siguiendo los procesos legales, donde está la justicia de este país. En qué universidad sacan a dos candidatos a la rectoría por tener el deseo, de que, de manera democrática, pudieren elegirlo. Udelas merece Democracia, merecemos elegir libremente por quién queremos votar. Estamos en un país democrático y la Constitución nos respalda”.

Abdiel Jeannette, presidente de la facultad de ciencias médicas y clínicas ante la dirigencia estudiantil de la Universidad de las Américas remarcó que: “lastimosamente, no solamente los docentes están sufriendo las consecuencias de una persecución política, sino que los estudiantes a nivel nacional. Hasta el momento dos estudiantes que estábamos finalizando carrera y en el proceso de sustentación de tesis nos han suspendido por dos años. Han amenazado a dirigentes estudiantiles que si se manifiestan no se les permitirá la matricula dentro de la universidad y a estudiantes que poseen becas por excelencia y otros tipos de becas se les ha informado que si se manifiestan, la universidad le retirara los beneficios. Siendo estudiantes de la Universidad Pública estamos aquí porque no tenemos presupuesto para ir a la universidad privada”.

Jeannette estima que 65 estudiantes han sido amenazados o amedrentados en este último año.

UDELAS responde a las acusaciones

Al respecto, el despacho de Comunicaciones de la UDELAS emitió una nota en la que “niega supuestas destituciones por persecuciones en contra de exfuncionarios, docentes y administrativos.

“Queremos aclarar que las personas que han lanzado estas acusaciones, estaban nombradas por contrato temporal con fecha de terminación en 2023 -2024 y no fueron renovados, como sucede en muchas de las instituciones del Estado Panameño. Segundo, los docentes y administrativos que fueron destituidos por faltas graves establecidas dentro del reglamento interno de nuestra casa de estudios, durante el 2024, fueron notificados por procesos disciplinarios los cuales fueron elevados a las Comisiones Disciplinarias Docentes, como las administrativas; se les respetaron todos sus derechos y según, el criterio de quienes integran estas juntas, se tomó la decisión de su separación y posterior destitución”.

UDELAS, explicó que varios de los casos están en apelación o han sido cerrados y otros se encuentran en la Corte Suprema de Justicia a la espera de culminar su debido proceso“.

Finalmente, sobre la decadencia del nivel del personal, la Universidad respondió: “UDELAS, como institución educativa mantiene un proceso de evaluación anual de todo su personal (docente y administrativo) con miras a elevar la calidad educativa y operatividad de la institución. Luego de este proceso se toma la decisión de renovar o prescindir de estos contratos temporales”.