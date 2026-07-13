Desarticulada una red de estafas informáticas con 67 testaferros en España que se apropió de 140 millones

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que consiguió apropiarse de 140 millones de euros mediante estafas informáticas tras una investigación que deja un detenido en España, dos en Portugal y un cuarto en Panamá, por su relación con una “maraña bancaria” en la que recurrieron a 67 testaferros o ‘mulas’.

El entramado criminal gestionó la apertura de 800 cuentas bancarias y 120 mercantiles, contando con 67 testaferros extranjeros que no residían en España. Hasta la fecha se ha constatado un flujo económico superior a 94 millones de euros canalizados, 61 millones sólo a través de la estafa del CEO mediante la suplantación de un alto directivo.

Están acusados de delitos de estafas en plataformas falsas de inversión, estafas del CEO, facturas falsas y ‘Man in the Middle’, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. El operativo internacional se desarrolló en España, Portugal y Panamá, contando con el apoyo de funcionarios de Europol e Interpol.

Las investigaciones policiales se iniciaron cuando los agentes detectaron una supuesta actividad empresarial legítima pero compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve personas físicas y 19 mercantiles, así como “mulas” bancarias nacionalizadas en varios países de Europa.

El operativo policial incluyó seis entradas y registros en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona y en la ciudad portuguesa de Oporto, donde residía el principal investigado. La detención de otro de los investigados en Panamá ha sido posible gracias a la colaboración de Interpol y de las autoridades locales.

Maraña bancaria con “mulas” llegadas a España

Los investigados crearon y gestionaron una red de más de 800 cuentas bancarias en las que recibían importantes cantidades de dinero ilícito estafado de multitud de víctimas, “que era inmediatamente dispersado y ocultado en otra red de cuentas bancarias”, según la Policía Nacional.

Para la creación de la “maraña bancaria” en la que blanquear los fondos se utilizó una extensa red de ‘mulas’ bancarias, que eran ciudadanos europeos llegados a España desde otros países, constituyendo empresas para posteriormente abrir cuentas bancarias por todo el territorio español.

De igual forma, otro de los principales investigados, que además era partícipe activo de la trama, abandonó posteriormente España para recalar en Panamá tras pasar por varios países. Este individuo era el encargado de las labores de gestión de la infraestructura financiera, y albergaba en su domicilio una autentica gestoría del fraude.

Los agentes han conseguido desarticular dos centros neurálgicos con la detención de sus gestores, interviniendo más de 170 teléfonos inteligentes y 15 ordenadores dedicados a la ejecución de las miles de transferencias ejecutadas.

Coincidiendo con la explotación operativa, se ha procedido al bloqueo de tres millones de euros de origen fraudulento, permitiendo ponerlo a disposición de las víctimas. Con la investigación se da por desmantelada esta red de blanqueo de capitales en territorio nacional y sus ramificaciones internacionales.