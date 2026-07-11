Detectan a custodio que intentaba ingresar celulares al centro penitenciario La Joya

Un custodio del Centro Penitenciario La Joya fue capturado luego de que, mediante el monitoreo de las cámaras del Centro de Operaciones Penitenciarias (COP), se detectara una conducta inusual que permitió activar los protocolos de verificación.

Durante la inspección, las autoridades ubicaron seis teléfonos celulares dentro del vehículo institucional que conducía el funcionario, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con la evidencia para las investigaciones correspondientes.

El Sistema Penitenciario reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la seguridad en los centros penitenciarios del país, y destacó la efectividad de los mecanismos de control y vigilancia implementados.

La institución reafirmó su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que incumpla la normativa vigente.