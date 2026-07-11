Más de 1.5 millones de panameños están afiliados a partidos políticos, según informe electoral

Un total de 1,549,728 panameños se encuentran inscritos en colectivos políticos de un Registro Electoral compuesto por 3,177,703 ciudadanos, según el más reciente informe de afiliación política de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), con corte al 9 de julio de 2026.El reporte indica que el 48.78% de los electores forma parte de alguna agrupación política legalmente constituida o en proceso de formación, mientras que el 51.22% no mantiene afiliación partidista.El colectivo con mayor cantidad de inscritos es el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 550,997 adherentes, seguido por Realizando Metas, con 278,384, y Cambio Democrático, con 260,554.El desglose continúa con el Partido Panameñista, que registra 236,444 inscritos; el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), con 78,457; el Frente Amplio por la Democracia, con 46,558; Movimiento Otro Camino, con 45,833; Partido Alianza, con 26,022; y el Partido Popular, con 20,908 afiliados.En cuanto a las agrupaciones políticas en formación, Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,853 adherentes, el Partido Nacional Humanitario registra 2,347 inscritos y el Movimiento Radix reporta 371 afiliados.