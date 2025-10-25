Detienen a persona en Guna Nega requerida por 11 oficios judiciales

La Policía Nacional mediante recorridos preventivos y operativos dieron con la aprehensión de un ciudadano que mantenía 11 oficios pendientes emitidos por las autoridades competentes.

Entre los oficios vigentes figuran cuatro órdenes de captura y siete órdenes de conducción, relacionadas con presuntos delitos contra el pudor y la libertad sexual, así como por violación carnal, según los registros judiciales consultados en el sistema de verificación ciudadana.

El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán las diligencias correspondientes para continuar con el proceso judicial.