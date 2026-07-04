Diez mujeres asumirán decanatos y direcciones regionales en la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá informó que las elecciones celebradas el pasado 1 de julio de 2026 marcaron un hito con la elección de diez mujeres que asumirán decanatos y direcciones regionales, fortaleciendo la participación femenina en los principales cargos de dirección de la institución.

De acuerdo con la institución, las electas dirigirán siete facultades y tres centros regionales, tras recibir el respaldo de la comunidad universitaria durante la jornada electoral.

Las nuevas decanas son Gloria Ho, de la Facultad de Humanidades, Tamara Velazco, de Administración de Empresas, Dayra Borrero, de Economía, Yolanda González, de Enfermería, Leyda Barrios, de Farmacia; Oris Lam de Calvo, de Medicina, y Marcia Lorenzetti, de Odontología.

Por su parte, Itza Camargo fue electa directora del Centro Regional Universitario de Azuero, Doraya Wong del Centro Regional Universitario de Colón y Gianina Núñez del Centro Regional Universitario de Veraguas.

La casa de estudios superior destacó que este resultado refleja la confianza de la comunidad universitaria en la capacidad, trayectoria y liderazgo de las académicas electas.

Agregó que, aunque aún persisten desafíos para lograr una mayor igualdad en los espacios de decisión, esta elección representa un avance hacia una representación más equitativa dentro de la institución.