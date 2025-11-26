DIPRED e INADEH gradúan a más de 1,000 panameños a través del programa “Capacítate en tu Barrio”

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED), en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), realizó este lunes la ceremonia de graduación del programa “Capacítate en tu Barrio”, una iniciativa que lleva formación técnica a comunidades vulnerables y que en su primera etapa ha beneficiado a más de 1,000 ciudadanos.

Durante el acto, autoridades destacaron el impacto social del proyecto, que ha estado presente en más de 20 corregimientos de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Chiriquí, con capacitaciones desarrolladas en sectores como San Felipe, Curundú, Panamá Norte, Pacora, Santa Ana, Calidonia, Kuna Nega, Colón y Panamá Oeste.

El Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, señaló que esta formación permite crear oportunidades reales para miles de familias. “Esta iniciativa acerca la formación técnica a los barrios que más lo necesitan”, afirmó.

La Directora Nacional de DIPRED, Azihra Valdés, resaltó que el programa contribuye directamente a la prevención. “Estamos fortaleciendo el tejido social con herramientas que impulsan la empleabilidad y el emprendimiento”, indicó.

La Primera Dama de la República también participó en el evento y reconoció el esfuerzo de los graduandos. “Estas historias de superación reflejan el impacto positivo de las oportunidades educativas en nuestras comunidades”, expresó.

Los cursos impartidos abarcaron áreas de alta demanda laboral, como diseño de cejas y pestañas, mantenimiento de aires acondicionados, maquillaje, seguridad industrial, inglés, atención al cliente y operadores de banquetes.

Con “Capacítate en tu Barrio”, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso de impulsar programas que reduzcan la vulnerabilidad social y promuevan la prevención de la delincuencia mediante educación y formación técnica.