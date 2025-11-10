Director de la Policía asegura que están reforzando la seguridad en el país

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que están reforzando la seguridad en el país tras los recientes hechos delictivos y de homicidios que se han registrado, los cuales han causado preocupación en la ciudadanía.

Las declaraciones de Fernández se dieron en reacción a la aprehensión de dos de los sospechosos vinculados al homicidio del joven de 25 años, Esteban De León, caso que mantiene en alerta a las autoridades.

Fernández explicó que mantienen operativos activos en distintos puntos del país, como en los sectores de Pacora y Don Bosco, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de la población.

Asimismo, el director reiteró qué, “sobre el tema de la seguridad a nivel nacional estamos reforzando todas las áreas”.