Disminuyen en 32% las hospitalizaciones por dengue en Panamá durante 2026, según el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 12, que corresponde del 22 al 28 de marzo de 2026, se han registrado 1,791 casos acumulados de dengue a nivel nacional, por lo que las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

De esa cifra, 1,566 casos son sin signos de alarma, mientras que 214 presentan signos de alarma y se reporta 11 casos de dengue grave.

El informe detalló que la región metropolitana encabeza la lista con 456 casos; seguido por Colón con 256 casos; San Miguelito con 186 casos; Bocas del Toro 171 casos; Panamá Oeste con 160 casos; y Panamá Este con 144 casos; Herrera con 104 casos; Panamá Norte 88 casos; Chiriquí con 76 casos; Los Santos reporta 46 casos; comarca Kuna Yala 32; Veraguas con 32 casos; Coclé 22 casos; Darién 12 casos y Ngäbe-Buglé 6 casos.

Hospitalizaciones y defunciones

En el informe se añadió que se presenta esta semana un total de 214 hospitalizados; registrándose 32% menos hospitalizaciones que a la misma fecha que el año pasado en donde se reportó 314 casos.

Se registra un acumulado de 6 defunciones correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Los Santos con 2 y Coclé con 1 caso.

Tasa de incidencia nacional

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No.12 es de 38.0 casos por 100 mil habitantes.

Casos por corregimientos

Los corregimientos con más de 20 casos hasta esta semana son Metropolitana: Tocumen (105 casos), Bda. 24 de diciembre (79 casos), Las Garzas (60 casos) Veracruz (50 casos), Juan Díaz (29 casos), Pedregal (27casos). San Miguelito: Belisario Frías (64 casos), Arnulfo Arias Madrid (36 casos); Colón: Cristóbal (49 casos), Cristóbal Este (42 casos), Puerto Pilón (30 casos) Buena Vista (25 casos); Panamá Este: Pacora (43 casos), Chepo (41 casos) Herrera: Monagrillo (42 casos) Bocas Del Toro: Bocas Del Toro (41 casos), Guabito (35 casos) Las Tablas (33 casos); Panamá Oeste: Puerto Caimito (37 casos); Panamá Norte: Las Cumbres (26 casos).

Las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 52.6 casos por 100 000 habitantes.

El Ministerio de Salud reiteró que continúa intensificando los operativos en todo el país durante el 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Asimismo, instaron a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, entre otros.), tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular. Asimismo, se recomienda a la población a no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.