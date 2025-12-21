Diversos desfiles de Navidad movilizan a miles de familias en varios corregimientos

Miles de personas participaron este domingo, 21 de diciembre, en los distintos desfiles de Navidad realizados en Chiriquí, Panamá Oeste y la capital, en una jornada marcada por carrozas iluminadas, bandas de música y operativos de seguridad desplegados para garantizar el orden público.

En la ciudad de David, provincia de Chiriquí, se desarrolló el desfile navideño con la participación de múltiples delegaciones. Una gran cantidad de ciudadanos acudió para disfrutar del evento en familia. Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizó inspecciones preventivas a las carrozas y vehículos, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y minimizar riesgos durante el recorrido.

En San Miguelito, el Metro de Panamá anunció que su servicio se extenderá este domingo hasta las 12:00 a.m. para facilitar el retorno seguro de quienes asistan al evento. La estatal explicó que la medida busca ofrecer “comodidad total” a las familias que disfruten de bandas, carrozas y luminarias en la ruta que va desde Moya hasta Los Andes.

En Panamá Oeste, el desfile “Sueños de Navidad” inició a las 6:30 p.m., en La Chorrera, con 51 delegaciones inscritas y transmisión en vivo a través de Instagram. El recorrido inicia en las inmediaciones del Ministerio de Obras Públicas y culmina en el parque Libertador.

En el corregimiento de Pedregal también se llevó a cabo el desfile “Navicat”, cuya señal fue transmitida por redes sociales, permitiendo el seguimiento de residentes y espectadores a distancia.

Mientras tanto, en Arraiján, la ruta del Desfile de Navidad se realizó en Vacamonte, desde el Mini Súper Sofía hasta el Parque Altos del Tecal, iniciando a las 4:00 p.m.

El corregimiento de Don Bosco, en la capital, igualmente celebró su desfile navideño este domingo, desarrollándose desde la Iglesia de Bello Horizonte hasta el parque de La Riviera.