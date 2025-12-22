$!Dos empresas presentan ofertas en licitación millonaria de basura

La Alcaldía de San Miguelito informó que dos empresas presentaron sus propuestas económicas para la concesión del servicio de recolección y manejo integral de residuos sólidos urbanos.

El acto público, realizado a través del portal PanamaCompra, recibió dos ofertas: la primera, del Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, por un monto de B/.264 millones y la segunda, de la empresa Gicaher, con una propuesta de B/.500 mil. De acuerdo con el pliego, el precio de referencia se estableció en B/315.2 millones y el contrato tendrá una vigencia de 20 años de concesión.

“Todos los concejales que tenemos peso y responsabilidad debemos no solo manejar la información, sino discutirla junto al equipo técnico de la Alcaldía y aprobarle a la alcaldesa, como representante legal del municipio, las acciones o los pasos siguientes”, dijo el representante de Amelia Denis de Icaza Amed Rojas.

Mientras avance el proceso, tres empresas brindarán por seis meses el servicio de recolección.