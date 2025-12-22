Nacionales

Dos empresas presentan ofertas en licitación millonaria de basura

A menos de un mes para que caduque la concesión del servicio de recolección y manejo de residuos sólidos urbanos, San Miguelito avanza a paso lento en el proceso para escoger una nueva empresa responsable del aseo en el distrito

ML | Camiones recolectores de la empresa Revisalud.
Gina Arias
22 de diciembre de 2025

La Alcaldía de San Miguelito informó que dos empresas presentaron sus propuestas económicas para la concesión del servicio de recolección y manejo integral de residuos sólidos urbanos.

El acto público, realizado a través del portal PanamaCompra, recibió dos ofertas: la primera, del Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, por un monto de B/.264 millones y la segunda, de la empresa Gicaher, con una propuesta de B/.500 mil. De acuerdo con el pliego, el precio de referencia se estableció en B/315.2 millones y el contrato tendrá una vigencia de 20 años de concesión.

“Todos los concejales que tenemos peso y responsabilidad debemos no solo manejar la información, sino discutirla junto al equipo técnico de la Alcaldía y aprobarle a la alcaldesa, como representante legal del municipio, las acciones o los pasos siguientes”, dijo el representante de Amelia Denis de Icaza Amed Rojas.

Mientras avance el proceso, tres empresas brindarán por seis meses el servicio de recolección.

