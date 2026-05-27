Dos ocupantes resultan ilesos tras aterrizaje forzoso en Veraguas

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que los dos ocupantes de la aeronave modelo Piper PA-28, con matrícula HP-1861, resultaron ilesos luego de realizar un aterrizaje forzoso en una zona de campo, aproximadamente a 22.5 millas náuticas al este de Santiago.

La institución detalló que este miércoles 27 de mayo de 2026 se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento tras recibir el reporte de emergencia de la aeronave civil. El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert con destino al Aeródromo Rubén Cantú de Santiago, Veraguas.

“A las 3:50 p.m. se declaró en emergencia mientras sobrevolaba el sector de Aguadulce. El piloto reportó una fuerte vibración en el motor, así como pérdida de altitud y del sistema GPS, manifestando su intención de realizar un aterrizaje forzoso”, explicaron.

El personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), a bordo de la aeronave HP-20A, junto con miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), acudieron al sitio del incidente brindando la atención y el soporte correspondientes.