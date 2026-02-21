Dos personas detenidas por practicar minería ilegal en la Reserva Forestal El Montoso

La fuerza activa de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en conjunto con unidades de la Policía Ambiental detuvieron a dos ciudadanos que encontraron infraganti realizando minería ilegal en el cauce del rio Tebario, dentro de Reserva Forestal El Montoso, en Herrera.

MiAMBIENTE explicó que se trata de un hombre y mujer, que fueron encontrados infraganti realizando la actividad ilícita, además se decomisaron objetos presumiblemente utilizados para el hecho.

Los mismos portaban tres platos de madera para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con posible material minero en su interior.

Estas personas serán procesados y puesto a órdenes del Ministerio Publico.

MiAMBIENTE recalcó que el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante el uso descontrolado de sustancias tóxicas como como mercurio y cianuro, lo cual representa un grave riesgo de salud pública.

De acuerdo con datos científicos, para el ser humano puede causar daños neurológicos permanentes, mientras que el cianuro es un veneno de acción rápida que bloquea la respiración celular, causando mortandad inmediata en la fauna y en proporciones altas al ser humano.

De igual manera, la entidad reiteró que los patrullajes permanentes se mantendrán a nivel nacional en conjunto con los estamentos de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de las áreas protegidas y la biodiversidad que estos albergan, y de contrarrestar a aquellos irresponsables que insisten en atentar contra la fauna y flora del país.

La protección conjunta de la biodiversidad panameña se fundamenta legalmente en la Ley 41 de 1998 (General de Ambiente) y el Texto Único de la Ley Forestal de Panamá, asegurando la alineación con los objetivos de protección definidos en el Plan de Manejo de la Reserva.

Al mismo tiempo, MiAMBIENTE hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto en contra del ambiente, sobre todo hacia las fuentes hídricas a través de las líneas 311 o mediante las redes sociales de @miambientepma