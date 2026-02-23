Educación, vía para erradicar la pobreza

ML | Con motivo del inicio del año escolar, monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado urgente a priorizar la formación integral como la única vía para erradicar la desigualdad.

Ulloa subrayó que este esfuerzo debe ser compartido entre el Estado y los hogares, enfatizando que “la primera escuela es la familia” y que el sistema educativo no debe enfocarse solo en conocimientos, sino en valores.

“Es la única forma de sacar de la miseria y la pobreza a nuestra gente si le damos una educación de calidad”, dijo. Asimismo, el arzobispo denunció que la persistencia de las “escuelas rancho” y las carencias en el sistema no se deben a la falta de recursos, sino a la corrupción y a la inequidad en el país.