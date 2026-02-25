EE.UU. anuncia acuerdo con Panamá para aumentar inversión sanitaria

Estados Unidos anunció este miércoles que entregará hasta 22,5 millones de dólares a Panamá en los próximos tres años a cambio de una mayor inversión sanitaria del país centroamericano.

“El Departamento de Estado tiene la intención de proporcionar hasta 22,5 millones de dólares durante los próximos tres años para apoyar los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el VIH/sida y fortalecer su capacidad de vigilancia de enfermedades” explicó el comunicado.

“Panamá se compromete a incrementar su gasto público en salud en más de 11 millones de dólares” añadió el texto.

“Esta asociación de 33,5 millones de dólares es particularmente significativa para nuestro hemisferio, donde los sistemas de salud autosuficientes evitan que las enfermedades se propaguen a través de las fronteras y pongan en riesgo a los estadounidenses”, explicó el texto.

“Al fortalecer los sistemas de laboratorio de Panamá, el país se esforzará por identificar y contener de manera independiente las amenazas sanitarias en su origen”, añadió.

El pacto busca en particular reforzar la atención sanitaria primaria para enfermedades infecciosas “en áreas rurales y aisladas”.

Con la llegada de Donald Trump al poder hace un año, Estados Unidos empezó a desmantelar la principal agencia de ayuda exterior, Usaid, que durante décadas gestionó la cooperación sanitaria y humanitaria en el exterior.

El Departamento de Estado lanzó una nueva “alianza sanitaria mundial” bajo el lema “Estados Unidos primero” que representa una inversión de más de 18.600 millones de dólares, dirigido especialmente a países africanos, bajo la óptica de prevenir grandes epidemias en esos países antes de que lleguen a Estados Unidos.