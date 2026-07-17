El 48.75% de los ciudadanos en Panamá pertenece a un partido político

La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) presentó su más reciente informe estadístico sobre la afiliación política en el país, revelando que, con corte al 16 de julio de 2026, un total de 1,549,548 panameños se encuentran oficialmente inscritos en colectivos políticos. Esta cifra se desprende de un Registro Electoral global que actualmente asciende a 3,178,500 ciudadanos, reflejando el panorama de la participación partidista en la nación.

De acuerdo con el documento oficial, el comportamiento de la ciudadanía muestra una división estrecha en cuanto a la militancia. El informe destaca que el 48.75% de los panameños forma parte de alguna agrupación legalmente constituida o que se encuentra en proceso de formación. En contraste, la mayoría de la población electoral, equivalente al 51.25%, prefiere mantenerse de forma independiente y no registra ninguna afiliación partidista.

En cuanto al desglose del número de adherentes por colectivo legalmente constituido, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se mantiene a la vanguardia como la fuerza con mayor membresía, registrando 550,467 inscritos. Le siguen en orden de cantidad de miembros el partido Realizando Metas (RM) con 277,987 afiliados, Cambio Democrático (CD) con 261,078, y el Partido Panameñista con 236,324 ciudadanos en sus filas.

Por su parte, las agrupaciones con menor cantidad de adherentes dentro de los partidos tradicionales y consolidados muestran cifras más moderadas. El Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) reporta 78,380 miembros; el Frente Amplio por la Democracia (FAD) cuenta con 46,527; el Movimiento Otro Camino (MOCA) registra 46,319; el Partido Alianza mantiene 26,032 y, finalmente, el Partido Popular (PP) cierra este grupo con 20,869 afiliados.

El informe de la DNOE también dedicó un espacio para evaluar el crecimiento de las agrupaciones políticas que actualmente se encuentran en fase de formación. En este rubro, la agrupación Acción Ciudadana Independiente lidera el grupo con 2,852 afiliados, seguida por el Partido Nacional Humanitario que ya registra 2,341 inscritos, mientras que el Movimiento Radix reporta sus primeros 372 adherentes en su camino hacia la constitución legal.