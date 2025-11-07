El IFARHU anuncia reprogramación de pagos de Becas y asistencias económicas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir del martes 11 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una jornada de reprogramación de pagos dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas previamente establecidas para el cobro de sus beneficios.

Esta nueva jornada permitirá efectuar el primer pago 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, entre los que se incluyen:

- Concurso General

- Puesto Distinguido

- Asistencia Económica Educativa

- Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad

- Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil

- Asistencia Económica para Deportes

- Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

El pago se realizará en la sede principal del IFARHU mediante cheques,en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., las fechas de pago de acuerdo a cada centro educativo están publicados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa.

Los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para retirar el beneficio:

·Recibo de entrega de documentos.

·Boletín completo 2024 original con sello fresco ·Recibo de matricula 2025.

· Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

El IFARHU recuerda que solo la persona autorizada para realizar el cobro podrá ingresar al centro de atención, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante beneficiario.

Encaso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para efectuar el retiro, presentando:

1. Copias nitidas y vigentes de la cédula del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada

2. Una nota firmada a mano por el representante legal, donde se indique el nombre completo y número de cédula de la persona autorizada. (No se aceptarán copias ni fotografias de la nota).