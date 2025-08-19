El II Festival de las Naciones será el 14 de septiembre en el Arzobispado de Panamá

El domingo, 14 de septiembre, se realizará el II Festival de las Naciones en el Arzobispado de Panamá, un evento organizado en el marco de la 111° Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, anunciaron de la Arquidiócesis de Panamá.

La actividad se desarrollará en el salón Marcos McGrath, en el Arzobispado de Panamá, de 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

La entrada a este festival será gratis y los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, artesanía, música, asesoría jurídica, animación infantil y mucho más, informaron de la Arquidiócesis.