El IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas por el paso de la onda tropical #35

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre condiciones atmosféricas inestables en el país debido al paso de la onda tropical #35, actualmente ubicada sobre Colombia, y al alto contenido de humedad presente en el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico de la meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, durante la mañana se esperan lluvias dispersas de variada intensidad en la región Oriental, la región Metropolitana del Pacífico, la vertiente del Caribe y las costas de la península de Azuero.

Para la tarde se prevén aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica principalmente en la cordillera Central. En el resto del país podrían registrarse lluvias aisladas y dispersas de variada intensidad.

Durante la noche, los aguaceros de moderados a fuertes y con actividad eléctrica se concentrarían en la zona marítima del Pacífico, con posible incursión hacia el sur de Veraguas, el este de Panamá y las costas de Darién.

Asimismo, se pronostican lluvias aisladas de variada intensidad en sectores del Oriente y Occidente de la vertiente del Caribe, así como en áreas de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 24 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se esperan registros entre 27 °C y 30 °C.

En cuanto a la radiación ultravioleta, los índices máximos se prevén muy altos en el Occidente de la vertiente del Pacífico y entre bajos y altos en el resto del territorio nacional.

El IMHPA mantiene condiciones marítimas de advertencia en el Oriente y Occidente del Caribe debido al oleaje, mientras que en el Golfo de Panamá se mantienen condiciones de mar picado. En el Caribe central, Pacífico Occidental y litoral Pacífico central se esperan condiciones favorables.