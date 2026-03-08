El Minsa coloca más de 200 implantes subdérmicos en San Miguelito

Más de 200 mujeres entre se colocaron implantes subdérmicos, este 8 de marzo durante una feria de planificación familiar organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito, así lo informó la institución.

El Minsa a través de una nota de prensa comunicó que “la actividad, que tuvo lugar este domingo 8 de marzo en la Escuela Severino Hernández del corregimiento Mateo Iturralde desde las 7:00 a.m., fue liderada por Algis Torres, director de la región de salud del Minsa en San Miguelito. Además de la colocación de los implantes, el personal de salud brindó orientación a las pacientes sobre métodos anticonceptivos y cuidados de la salud reproductiva”.

Asimismo la entidad de salud manifestó que, la jornada contó con la participación de la Junta Comunal de Mateo Iturralde y de la Policía Nacional en San Miguelito, quienes apoyaron la organización del evento.

Algis Torres, director de regional de salud del distrito, explicó que la feria tiene como objetivo principal promover la planificación familiar y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, seguros y de larga duración para las mujeres.

Es importante destacar que los requisitos, según el Minsa para la colocación de los implantes incluyen no estar embarazada, no tener ni haber tenido cáncer de mama y no padecer ni haber padecido tumores hepáticos.