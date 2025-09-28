Nacionales

El MINSA participó en caminata contra la trata de personas

Redacción Web
28 de septiembre de 2025

El Ministerio de Salud (MINSA) participó en la Gran Caminata contra la trata de personas, para promover prevención, atención y protección de las víctimas de este delito.

Según el MINSA, la actividad tuvo como objetivo visibilizar esta grave vulneración de derechos humanos y promover la prevención mediante la educación y el compromiso ciudadano.

Bajo el lema “Un Estado que protege, una sociedad que actúa”, la caminata buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar casos de trata de personas y fortalecer la cooperación entre instituciones y la sociedad civil, explicó la entidad.

Además, la caminata contó con la participación de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

