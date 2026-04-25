El monorriel de la Línea 3 del Metro de Panamá sigue en movimiento

El proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá ha entrado en una fase decisiva. El monorriel se encuentra actualmente en un proceso continuo de pruebas, evaluando en condiciones reales sus sistemas críticos de potencia, tracción y frenado, hitos fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte masivo.El Metro de Panamá ha enfatizado que este despliegue no es un evento aislado, sino un proceso técnico, progresivo y estrictamente necesario que se desarrolla por etapas. El objetivo es validar el desempeño integral de la flota de trenes, asegurando que cada componente responda a las exigencias de operación antes de su apertura al público.Desde la institución se ha reconocido el impacto diario que el tráfico representa para los residentes de Panamá Oeste. En este sentido, se ha subrayado que cada jornada de pruebas se ejecuta con el rigor necesario para que la Línea 3 no sea solo una obra de infraestructura, sino una solución robusta y confiable que realmente marque una diferencia en la calidad de vida de los usuarios.'Sabemos que el tráfico es un reto diario. Por eso, avanzamos con pasos firmes pero seguros. No es un proceso de un día para otro, pero cada avance nos acerca a la meta de conectar a miles de panameños con un sistema de transporte moderno y eficiente', señalaron fuentes oficiales del proyecto.La Línea 3 continúa su cronograma de trabajo, reafirmando el compromiso de entregar una solución integral que transformará la movilidad interurbana en el país.