El Presidente José Raúl Mulino se pronuncia ante hechos ocurridos en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este sábado ante los acontecimientos registrados durante la madrugada en Venezuela, reiterando la posición del Gobierno panameño en respaldo al ejercicio democrático y a la voluntad popular expresada en las urnas.

A través de la red social X, el mandatario subrayó que Panamá respalda “los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales”, en referencia a la elección del ciudadano Edmundo González.

Mulino enfatizó que la postura de su administración es clara y coherente con los principios democráticos que rigen la política exterior panameña, destacando la importancia del respeto a la soberanía popular y al resultado de los procesos electorales.

Asimismo, afirmó que Panamá será siempre solidaria con la paz, y abogó por “un proceso de transición ordenado y legítimo” en Venezuela, que permita estabilidad institucional y bienestar para su población.

El pronunciamiento se da en medio de la atención internacional sobre la situación política venezolana y reafirma el llamado de Panamá a la convivencia democrática y al respeto de la voluntad ciudadana como vía para la resolución de los conflictos.