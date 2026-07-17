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El Senan recibirá cuatro drones de vigilancia donados por Estados Unidos

El Senan recibirá cuatro drones de vigilancia donados por Estados Unidos
@khaerospace | Aeronave no tripulada K1000ULE (UAS).
Redacción Web
17 de julio de 2026

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que está en proceso la recepción de una donación de cuatro sistemas de aeronaves no tripuladas K1000ULE (UAS), conocidos como drones de vigilancia, por parte de Estados Unidos.

La donación forma parte de los programas de cooperación entre ambos países e incluye las aeronaves y sus estaciones de control terrestre, que serán incorporadas al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas del Comando Aéreo del Senan.

Según la institución, los equipos serán utilizados para fortalecer las capacidades de vigilancia y protección de los espacios aéreo y marítimo de Panamá.

El Senan indicó que la operación de los drones estará a cargo exclusivamente de personal panameño, que actualmente recibe capacitación especializada para su manejo.

La institución señaló además que el uso de estas aeronaves se realizará “en estricto apego a la Constitución Política, la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos”.

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