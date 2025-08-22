Embajada de Israel en Panamá rechaza informe del IPC y lo califica de “fabricado a la medida”

La Embajada de Israel en Panamá emitió un comunicado en el que cuestiona la credibilidad y metodología del más reciente informe publicado por el Clasificador Integrado de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), organismo respaldado por la ONU encargado de evaluar niveles de inseguridad alimentaria y hambruna a nivel global.

De acuerdo con la declaración oficial, el documento elaborado por el IPC habría sido manipulado intencionalmente para ajustarse a lo que Israel califica como “la campaña de mentiras de Hamás”. Según el comunicado, “el IPC tergiversó sus propias normas e ignoró sus propios criterios, sólo para generar acusaciones falsas contra Israel”.

Una de las principales críticas señaladas por la Embajada, hace referencia a una supuesta modificación en los estándares técnicos del IPC: “el IPC ha modificado su propio estándar mundial, reduciendo el umbral del 30% al 15% solo para este informe, e ignorando completamente su segundo criterio de tasa de mortalidad”. La representación diplomática israelí afirma que este cambio se hizo “única y exclusivamente a fin de servir a la campaña falsa de Hamás”.

Además, el comunicado acusa al IPC de basar todo el informe en información proveniente de fuentes no confiables: “Todo el documento del IPC está basado en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones con intereses”.

La embajada aseguró que “no hay hambruna en Gaza” y señaló que desde el inicio del conflicto más de “100.000 camiones con ayuda han ingresado a Gaza”. Asimismo, destacó que en semanas recientes se ha registrado una “afluencia masiva de ayuda” que habría provocado “una fuerte baja en los precios de la comida, que se han desplomado en los mercados”.

La representación diplomática israelí afirmó que, “las leyes de oferta y demanda no mienten, el IPC sí”. Finalmente, el comunicado desestimó la validez de la evaluación más reciente y de los pronósticos anteriores emitidos por el organismo: “Todo pronóstico realizado por el IPC en relación a Gaza durante la guerra ha sido infundado y completamente falso. Esta evaluación también será arrojada al despreciable cesto de basura de documentos politizados”.