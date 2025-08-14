Embajador de EE.UU. promueve educación y salud en Azuero con entrega de equipos y kits médicos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una gira por la región de Azuero, entregando asistencia humanitaria y reuniéndose con líderes del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Salud, y autoridades de las provincias de Herrera y Los Santos, así como emprendedores locales y estudiantes.

Durante la entrega de donaciones, el embajador estuvo acompañado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano Chang.

Conforme con el reporte oficial, la gira comenzó con una donación a la Escuela José Daniel Crespo en Chitré, que incluyó 11 aires acondicionados, tres proyectores, tres computadoras portátiles, una silla dental y seis kits médicos. Esta contribución beneficiará a más de 1,900 estudiantes y más de 200 miembros del personal del colegio.

El embajador Cabrera luego visitó la Casa Museo El Pausílipo, en Las Tablas, para participar, junto a los gobernadores de Los Santos y Herrera, en la ceremonia de donación de 1,136 filtros de agua a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur. El embajador visitó después hogares santeños para donar e instalar estos filtros de agua y entregar más filtros y mochilas en la Escuela Francisco Ignacio Castillero en Guararé.

Durante el almuerzo, el embajador Cabrera disfrutó de la gastronomía y danzas de Azuero en el restaurante Orígenes de la cantante de música folclórica Karen Peralta, y conversó con líderes locales.

La delegación de la Embajada de EE.UU. también visitó Unión Ganadera, administrada por Carnes de Coclé, una empresa líder en la industria alimentaria de Panamá, líder en la importación de productos cárnicos de alta calidad de Estados Unidos.

A lo largo de la gira, disfrutó de presentaciones de bailes tradicionales y también conoció a la reina del Festival de la Mejorana, María Luz Saavedra Vergara, para conocer más sobre el patrimonio cultural de la provincia recorriendo sitios como la iglesia Santa Librada.

“He disfrutado mucho de la rica herencia cultural de Azuero y de la oportunidad de conversar con estudiantes y líderes comunitarios que me han recibido con tanta calidez,” expresó el embajador Cabrera.

“Esperamos continuar trabajando con Panamá a través de iniciativas del gobierno de Estados Unidos, como el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, para promover la prosperidad en toda la región”, concluyó.