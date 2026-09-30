Embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destaca “milagro” tras evitarse un presunto ataque terrorista aéreo en un vuelo Dubái y Tel Aviv

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se pronunció sobre el grave incidente registrado la mañana de este 30 de septiembre en el vuelo FZ 1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, en el cual, según la información preliminar disponible para el Estado israelí, se reportó la aparente intención del piloto de estrellar la aeronave con todos sus pasajeros a bordo.

“Pudiéramos haber tenido hoy un atentado terrorista, uno de los más grandes en la historia de la aviación, con más de 170 pasajeros, entre ellos 169 israelíes y tres extranjeros. Gracias a la extraordinaria valentía de los pasajeros israelíes que ingresaron a la cabina y confrontaron al piloto, se evitó una catástrofe”, destacó el diplomático.

Cohen señaló que el terrorismo yihadista continúa latente y advirtió que, lamentablemente, Israel sigue siendo el país más atacado del mundo. Al ser consultado sobre la posible afiliación del piloto, el embajador indicó que las investigaciones siguen en curso y que, de acuerdo con los reportes de los medios de comunicación en Dubái, el capitán de la aeronave sería de origen emiratí, mientras que el copiloto es de origen indio, “pero todavía no sabemos a qué grupo pertenece”.

Acciones y heroísmo a bordo

De acuerdo con los reportes oficiales, al comprender la gravedad de la situación, los pasajeros israelíes actuaron con un heroísmo excepcional: irrumpieron en la cabina de mando, confrontaron y redujeron al piloto, facilitando que el control de la aeronave fuera asumido de inmediato por una tripulación de vuelo alternativa que también viajaba a bordo. Asimismo, se destacó la valiosa colaboración y el profesionalismo del copiloto y demás miembros de la tripulación durante la emergencia.

Un golpe a los Acuerdos de Abraham y la cooperación bilateral

Para la Embajada de Israel, este suceso no solo constituyó un aparente ataque directo contra los pasajeros israelíes, sino también una agresión contra las excelentes relaciones de amistad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como contra la visión de paz que representan los Acuerdos de Abraham.

Sin embargo, las autoridades israelíes enfatizaron que las acciones coordinadas y valientes de los pasajeros y la tripulación emiratí reflejan exactamente lo contrario de lo que buscaban los perpetradores: demostrar que israelíes y emiratíes se mantienen firmes y unidos frente al terrorismo.

Finalmente, el embajador Cohen confirmó que todos los pasajeros llegaron sanos y salvos a su destino y agradeció la excelente cooperación de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos en el manejo de la crisis. “El mensaje principal es que tuvimos un milagro esta mañana; la comunidad internacional debe entender que estamos luchando contra el terrorismo yihadista, islámico, extremista y peligroso, y debemos hacer todo lo necesario para erradicarlo”, concluyó.