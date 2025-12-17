Embajador Kevin Cabrera destaca cooperación marítima durante visita al USCG Cutter ALERT

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, realizó una visita al USCG Cutter ALERT durante su escala en Ciudad de Panamá, donde resaltó la larga relación marítima entre ambos países y el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad regional.

Durante su estadía en puerto, la tripulación del ALERT ejecutó un ejercicio de interdicción junto a la Fuerza de Tarea Marítima Conjunta de Panamá, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública (@minsegpma), como parte de los esfuerzos para proteger las aguas panameñas y reforzar la cooperación bilateral.

Según informó la misión diplomática, este tipo de maniobras operativas evidencia “la relación marítima duradera entre Estados Unidos y Panamá” y reconoce “el liderazgo de las fuerzas marítimas de Panamá”.

Tras su escala, el ALERT retomó su misión en el Pacífico Oriental, continuando su despliegue en apoyo a “nuestro objetivo compartido de un hemisferio seguro y próspero”.