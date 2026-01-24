En las últimas 24 horas fueron aprehendidas 208 personas a nivel nacional

La Policía Nacional aprehende a 208 personas a nivel nacional como parte del Plan Firmeza.

De los detenidos, 142 fueron por oficio, 54 por faltas administrativas, cuatro en flagrancia y ocho por microtráfico.

Asimismo, añadieron en un comunicado que durante el operativo se realizaron 75 diligencias de allanamiento donde se decomisó tres armas de fuego, 28 municiones, B/422,55 en efectivo. También se incautaron 104 carrizos con polvo blanco, bolsitas con hierba seca y fragmento de piedra entre otras sustancias.

En materia de tránsito se colocaron 974 infracciones, de las cuales destacan 161 por exceso de velocidad, 51 por luces no adecuadas, 20 por licencia vencida, 13 por hablar por celular, siete por embriaguez comprobada. Adicional, se remolcaron 52 vehículos por diversas causas.

Además, se registraron 129 accidentes viales dejando como saldo 45 lesionados y una víctima fatal por atropello y fuga en Panamá Oeste.