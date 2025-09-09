Entidades mantienen 1,600 investigaciones y auditorías

Al menos 1,600 investigaciones adelantan tres instituciones gubernamentales por casos de presunta corrupción o violaciones al código de ética de los funcionarios.

En la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), desde el 2 de septiembre de 2024 hasta la fecha, se han recibido 1,502 denuncias contra entidades del gobierno central, instituciones autónomas o semiautónomas, juntas comunales y locales, así como de empresas públicas y mixtas. En lo que va de 2025, se han sancionado a 50 funcionarios de diversas instituciones, informó Antai.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informó que, de las 973 cooperativas existentes, se han intervenido 26 cooperativas debido a malos manejos administrativos y financieros. Erika Vargas, directora de la entidad, explicó que al asumir el cargo ya existían 21 cooperativas intervenidas y, debido a auditorías financieras realizadas durante su administración, se han intervenido cinco más, por lo que se totalizan 26 cooperativas en esta situación.

En el caso de la Contraloría General de la República, que adelanta auditoría integral a 72 Juntas Comunales en todo el país, ha concluido el trabajo en 25, acumulando un impacto económico de más de 13 millones de dólares en el período 2019-2024.