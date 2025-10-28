$!Entidades se preparan ante los accidentes en días patrios

Con la llegada de los días patrios y el aumento del movimiento vehicular y turístico en todo el país, las entidades de seguridad y rescate refuerzan sus medidas preventivas para reducir los accidentes de tránsito y atender posibles emergencias en sitios de recreación.

Juventino Quiroz, jefe de Educación Vial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), destacó que “ante los fines de semana largos, el llamado a los conductores es mantener la precaución y revisar sus vehículos antes de salir a carretera; siempre recomendamos verificar los automóviles y evitar distracciones, especialmente el uso del celular mientras se conduce”. “Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito en toda la logística y en el despliegue de unidades a nivel nacional”, señaló Quiroz.

Por su parte, Arnulfo Delgado, perito de tránsito de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, subrayó que “los accidentes son predecibles y evitables si los conductores aplican una conducción preventiva”. “Los hechos de tránsito siguen en aumento debido a la falta de educación vial de muchos ciudadanos, por eso insistimos en la prudencia al volante”, recalcó.

Mientras tanto, René García, director de Operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que la entidad ya tiene activadas sus órdenes de operación en todas las regiones del país, con el objetivo de monitorear las actividades y responder ante cualquier eventualidad.

García indicó: “Trabajaremos en contacto constante con las demás instituciones de seguridad para mantenernos al tanto de las celebraciones. Muchas personas se trasladan hacia las playas y ríos, por lo que mantendremos vigilancia especial ante la presencia del huracán Melissa”. Detalló que “aunque estamos en periodo de pre-espera, seguimos evaluando su comportamiento para garantizar la seguridad de los turistas locales e internacionales”.