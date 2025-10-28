Nacionales

Entidades se preparan ante los accidentes en días patrios

Durante los días de celebración nacional, las autoridades de tránsito, Policía Nacional y Sinaproc, refuerzan sus operativos para prevenir accidentes y atender incidentes en lugares de esparcimiento

Cortesía | Unidades de la policía y bomberos atendiendo un accidente en la vía principal.
|
Cortesía | Un auto volcado en la vía.
Amilkar Rodriguez
28 de octubre de 2025

Con la llegada de los días patrios y el aumento del movimiento vehicular y turístico en todo el país, las entidades de seguridad y rescate refuerzan sus medidas preventivas para reducir los accidentes de tránsito y atender posibles emergencias en sitios de recreación.

Juventino Quiroz, jefe de Educación Vial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), destacó que “ante los fines de semana largos, el llamado a los conductores es mantener la precaución y revisar sus vehículos antes de salir a carretera; siempre recomendamos verificar los automóviles y evitar distracciones, especialmente el uso del celular mientras se conduce”. “Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito en toda la logística y en el despliegue de unidades a nivel nacional”, señaló Quiroz.

Por su parte, Arnulfo Delgado, perito de tránsito de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, subrayó que “los accidentes son predecibles y evitables si los conductores aplican una conducción preventiva”. “Los hechos de tránsito siguen en aumento debido a la falta de educación vial de muchos ciudadanos, por eso insistimos en la prudencia al volante”, recalcó.

Mientras tanto, René García, director de Operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que la entidad ya tiene activadas sus órdenes de operación en todas las regiones del país, con el objetivo de monitorear las actividades y responder ante cualquier eventualidad.

García indicó: “Trabajaremos en contacto constante con las demás instituciones de seguridad para mantenernos al tanto de las celebraciones. Muchas personas se trasladan hacia las playas y ríos, por lo que mantendremos vigilancia especial ante la presencia del huracán Melissa”. Detalló que “aunque estamos en periodo de pre-espera, seguimos evaluando su comportamiento para garantizar la seguridad de los turistas locales e internacionales”.

474 accidentes vehiculares se registraron el año pasado para fiestas patrias
Cifras de accidentes de fiestas patrias 2024

ML | Según registros de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante los días festivos del año 2024 se impusieron 4,777 sanciones por diversas infracciones de tránsito y se atendieron 474 accidentes vehiculares en las principales carreteras del país.

Entre las faltas más frecuentes cometidas por los conductores destacan la embriaguez comprobada, el aliento alcohólico, exceso de velocidad, desacato a las señales de tránsito, uso del teléfono celular mientras se conduce, mal estacionamiento y luces no adecuadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a mantener la prudencia al volante, especialmente durante el retorno a la capital, para evitar más incidentes y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía pública y de los familiares.

